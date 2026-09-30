Metro de Santiago repone el servicio en la cuatro estaciones de la Línea 2 que fueron suspendidas

La empresa de transporte público comunicó que la interrupción del servicio cerca de las tres de la tarde se debió a una emergencia médica.

Metro de Santiago informó la tarde de este miércoles que parte de la Línea 2 debió suspender su funcionamiento, pero pasas las 17 horas ye fue repuesto.

De acuerdo con la empresa de transporte público, sfueron cuatros estaciones las que se vieron afectadas producto de una emergencia médica.

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De modo que, por varias horas el servicio solo estuvo disponible desde Vespucio Norte a la Cisterna, siendo esta la última estación donde los trenes se detuvieron.

Metro comunicó que “el restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora. Estaremos actualizando la información”.

Posteriormente, a las 17:07 se confirmó la reposición completa del servicio .