Choque múltiple en bajada La Pirámide deja con una víctima fatal y cinco lesionados

Debido a la emergencia, el tránsito permanece suspendido en el lugar y está siendo desviado en la salida que conecta con Costanera Norte.

Una persona fallecida y otras cinco lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado durante la tarde de este jueves en la bajada La Pirámide, en la comuna de Huechuraba.

De acuerdo con información preliminar del reporte de Bomberos, se trató de una colisión múltiple de alta energía que involucró a ocho vehículos particulares, tres de los cuales terminaron volcados.

En total, unas 20 personas estuvieron involucradas en el siniestro.





Personal de la SIAT de Carabineros y Bomberos, concurrieron hasta el lugar para atender a los afectados y trabajar en el procedimiento.

Tránsito suspendido en el lugar

Debido a la emergencia, el tránsito permanece suspendido en la bajada La Pirámide , a la altura del empalme con Avenida Américo Vespucio.

De acuerdo a lo que señaló Transporte Informa, el flujo vehicular está siendo desviado hacia la salida que conecta con Costanera Norte.