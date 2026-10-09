Victoria’s Secret Fashion Show 2026: Revisa la hora, artistas y cómo verlo gratis y en vivo desde Chile

El esperado desfile se realizará en Los Ángeles, con presentaciones de Tate McRae, Megan Thee Stallion y KATSEYE. Revisa a qué hora comienza en Chile y cómo verlo gratis y en vivo.

El esperado desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ya tiene fecha para la edición de este año. El evento se realizará el próximo domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California.

La nueva edición contará con un destacado grupo de artistas femeninas, además de reconocidas modelos que volverán a desfilar en una de las pasarelas más esperadas de la industria de la moda.

Esta edición también tendrá un significado especial para la marca, ya que el espectáculo regresará a la Costa Oeste después de 19 años, luego de dos ediciones consecutivas realizadas en Nueva York tras su regreso en 2024.

El evento también contará con reconocidas figuras del modelaje, entre ellas Gigi Hadid, Ashley Graham y Alex Consani.

¿A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Chile?

El desfile se llevará a cabo el domingo 18 de octubre de 2026 , en Los Ángeles, California, con un horario programado para las 16:30 horas del Pacífico (PT) y las 19:30 horas de la costa este de Estados Unidos (ET).

Para quienes quieran seguir el evento desde Chile, la transmisión en vivo comenzará a las 20:30 horas.

¿Qué artistas se presentarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

Uno de los principales atractivos del desfile será su cartel musical, compuesto íntegramente por artistas femeninas.

Entre las figuras confirmadas para acompañar la pasarela se encuentran:

Tate McRae

Megan Thee Stallion

Megan Moroney

KATSEYE

¿Cómo ver gratis y en vivo el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 desde Chile?

Quienes quieran seguir el desfile desde Chile podrán hacerlo gratis y en vivo a través de las plataformas digitales oficiales de Victoria’s Secret.

El show completo se transmitirá de forma gratuita en el canal de YouTube de Victoria’s Secret y también en sus plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok.