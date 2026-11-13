“El gas no es un lujo”: distribuidores advierten al Gobierno que podrían convocar a paro nacional

En medio del paro de camioneros, distribuidores de gas del país piden respuestas concretas frente a las recientes alzas del diésel y del gas licuado. La organización estaría conformada por más de 5.600 personas desde Arica hasta Punta Arenas.

En medio del paro de camioneros, los distribuidores de gas de Chile advirtieron al Gobierno que podrían convocar a un paro nacional si las autoridades no entregan respuestas concretas frente a las recientes alzas del diésel y del gas licuado.

En un comunicado, afirmaron representar a más de 5.600 distribuidores desde Arica hasta Punta Arenas.

“El impacto es doble: no solamente hemos enfrentado el alza del diésel, que encarece nuestros costos de transporte y distribución, sino que también se ha producido un aumento en el precio del gas licuado de $150 por kilo”, explicaron.

¿Cuánto subirían los cilindros de gas?

Según el cálculo de los distribuidores, el aumento por kilo se traduce en las siguientes alzas:

Cilindro de 15 kilos — $2.250.

— $2.250. Cilindro de 45 kilos — $6.750.

“¡El gas es una necesidad básica, no un lujo!” , sostuvieron. Los firmantes señalaron que el alza “afecta directamente el bolsillo de miles de familias chilenas que dependen del gas licuado para cocinar, calefaccionarse y realizar sus actividades cotidianas”.





La advertencia de los distribuidores al Gobierno

El sector llamó a las autoridades a “revisar estas medidas y buscar soluciones concretas que permitan proteger tanto a los distribuidores como a los consumidores”.

“Nuestra disposición es al diálogo, pero también tenemos el deber de defender nuestro trabajo, nuestra actividad y el acceso de las familias chilenas a un producto esencial”, agregaron.

Finalmente, los distribuidores advirtieron que, “de no existir respuestas concretas ni cambios en estas medidas, nos veremos en la obligación de convocar a un paro nacional de distribuidores de gas”.