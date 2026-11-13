Hasta $30 millones: postulación al subsidio DS1 inicia en noviembre y estos son los requisitos

El beneficio permite la compra de una vivienda nueva o usada o bien, construir una vivienda de hasta 140 m². Revisa el ahorro mínimo exigido, los precios máximos de las viviendas y las condiciones para acceder al beneficio.

Quedan pocos días para el inicio de las postulaciones para el Subsidio DS1, una ayuda económica que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega para comprar una casa o departamento.

El inicio del proceso está fijado para el martes 17 de noviembre para quienes hagan el trámite presencial, mientras que al día siguiente comenzará para hacerlo en línea con ClaveÚnica.

La gran novedad es la apertura del nuevo tramo 4, que permitirá a los potenciales beneficiarios adquirir inmuebles de hasta 4.000 UF, es decir, poco más de 165 millones de pesos. Puedes postular hasta el viernes 27 de noviembre.

Requisitos para el Subsidio DS1

Entre las condiciones señaladas para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 18 años o más.

Pertenecer hasta al 90% de los hogares del Registro Social de Hogares (RSH).

Contar con cédula de identidad vigente o acreditar residencia definitiva, según corresponda.

Tener el ahorro mínimo de 200 UF depositado dentro del plazo establecido.

Contar con capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

Antes de realizar el trámite, es importante revisar las bases oficiales del llamado para confirmar las condiciones específicas de postulación, la documentación requerida y los criterios de financiamiento.



