Hasta $30 millones: postulación al subsidio DS1 inicia en noviembre y estos son los requisitos
El beneficio permite la compra de una vivienda nueva o usada o bien, construir una vivienda de hasta 140 m². Revisa el ahorro mínimo exigido, los precios máximos de las viviendas y las condiciones para acceder al beneficio.
Quedan pocos días para el inicio de las postulaciones para el Subsidio DS1, una ayuda económica que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega para comprar una casa o departamento.
El inicio del proceso está fijado para el martes 17 de noviembre para quienes hagan el trámite presencial, mientras que al día siguiente comenzará para hacerlo en línea con ClaveÚnica.
La gran novedad es la apertura del nuevo tramo 4, que permitirá a los potenciales beneficiarios adquirir inmuebles de hasta 4.000 UF, es decir, poco más de 165 millones de pesos. Puedes postular hasta el viernes 27 de noviembre.
Requisitos para el Subsidio DS1
Entre las condiciones señaladas para acceder al beneficio se encuentran:
- Tener 18 años o más.
- Pertenecer hasta al 90% de los hogares del Registro Social de Hogares (RSH).
- Contar con cédula de identidad vigente o acreditar residencia definitiva, según corresponda.
- Tener el ahorro mínimo de 200 UF depositado dentro del plazo establecido.
- Contar con capacidad para acceder a un crédito hipotecario.
Antes de realizar el trámite, es importante revisar las bases oficiales del llamado para confirmar las condiciones específicas de postulación, la documentación requerida y los criterios de financiamiento.
¿Cuánto ahorro se necesita para postular?
Uno de los principales requisitos para acceder a esta modalidad será contar con un ahorro mínimo de 200 UF, equivalente a cerca de $8,3 millones.
Según los antecedentes publicados, el dinero deberá estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026.
De manera excepcional, para este primer llamado no se exigirá que la cuenta tenga los 12 meses de antigüedad que habitualmente se solicitan en este tipo de programas.
Los cuatro tramos del subsidio de vivienda
El Tramo 1 permite comprar una vivienda en forma individual (nueva o usada): deben pertenecer al 60% de vulnerabilidad socioeconómica en el Registro Social de Hogares (RSH) y demostrar un ahorro mínimo de 30 UF.
En tanto, el Tramo 2 permite postular a compra o construcción de vivienda: exige pertenecer al 80% de vulnerabilidad socioeconómica en el RSH y demostrar un ahorro mínimo de 40 UF para compra y de 30 UF para construir.
Mismo caso para el Tramo 3, pero exige solo estar inscrito en el RSH y demostrar un ahorro mínimo de 80 UF para compra y de 50 UF para construir.
Por último, el nuevo Tramo 4 permite comprar comprar viviendas nuevas o usadas: los interesados deben pertenecer al 90% de vulnerabilidad socioeconómica en el RSH y demostrar un ahorro mínimo de 200 UF.
En tanto que el monto máximo que se entrega depende de la zona en la que decidas realizar la inversión:
- En el extremo norte: hasta 700 UF ($28.926.051)
- En zona regular: hasta 600 UF ($24.793.758)
- EN zona extremo sur e insular: hasta 750 UF ($30.992.197)