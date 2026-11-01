Subsidio DS1 Tramo 4: Las fechas clave para postular a las viviendas para la clase media

Revisa a continuación los montos que te otorgará el subsidio según la región en la que vivas y cuál debe ser el valor máximo de la vivienda que escogerás.

Este mes comienza la postulación al nuevo subsidio de vivienda para la clase media, el Tramo 4.000 del DS1, un apoyo económico que le permite a las familias adquirir su casa propia de hasta 4.000 UF, según la región.

Para optar al beneficio, el solicitante debe cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener capacidad de ahorro y poder solicitar un crédito hipotecario, mientras que el hogar debe contar con al menos tres espacios.

Las fechas clave para postular al Tramo 4 del subsidio DS1

Si buscas postular a este subsidio debes tener en consideración 5 fechas clave del proceso para evitar complicaciones al momento de hacer la solicitud.

Dichas fechas son:

30 de octubre : Fecha máxima para tener un ahorro mínimo de 200 UF en tu cuenta de ahorro (no requiere antigüedad)

: Fecha máxima para tener un ahorro mínimo de 200 UF en tu cuenta de ahorro (no requiere antigüedad) 3 de noviembre : Inicia proceso para agendar hora en oficinas de la OIRS del Serviu para postulación presencial

: Inicia proceso para agendar hora en oficinas de la OIRS del Serviu para postulación presencial 17 de noviembre : Inicia postulación presencial en oficias de la OIRS del Serviu

: Inicia postulación presencial en oficias de la OIRS del Serviu 18 de noviembre : Inicia postulación en línea en sitio web del Minvu

: Inicia postulación en línea en sitio web del Minvu 27 de noviembre a las 16:00 horas: Cierre de postulación, tanto presencial como online.





Monto de que te entrega el subsidio y valor de tu próxima casa

Cabe destacar que el DS1 te entregará un monto que variará entre $16 millones y $22 milones, no obstante, dependerá de la región en la que se esté postulando:

De Coquimbo a Los Lagos : 400 UF

: 400 UF Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama : 500 UF

: 500 UF Aysén y Magallanes: 550 UF

Por otro lado, el precio de la vivienda escogida no debe superar una cifra específica, la que también depende de la zona en dónde se encuentre la casa, es decir: