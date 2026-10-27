Entrega $22 millones: hasta cuándo se puede postular al subsidio para viviendas de 4 mil UF

En esta ocasión no se te pedirá antigüedad en tu cuenta de ahorro, sin embargo, deberás contar con 200 UF antes del 30 de octubre de este año.

Durante el mes de noviembre se abre una nueva postulación al Subsidio DS1, esta vez correspondiente al Tramo 4, una iniciativa que te permite comprar viviendas de hasta 4.000 UF, según la región.

A dicho beneficio puede acceder cualquier mayor de 18 años que no sea dueño de una vivienda y pertenezca hasta el 60% en el Registro Social de Hogares (RSH).

Sin embargo para optar al apoyo económico debe contar con una cuenta de ahorro que contenga 200 UF, aproximadamente $2,8 millones, al 30 de octubre de este año y la capacidad de solicitar un crédito hipotecario.

Desde cuándo se puede postular al Tramo 4 del DS1

Según dieron a conocer a través de redes sociales, el próximo 17 de noviembre se abren los 2.500 cupos para postular al Tramo 4 del DS1.

Este proceso estará abierto durante 10 días, es decir, hasta el 27 de noviembre de este año.





Respecto al dinero otorgado, este variará entre $16 millones y $22 milones, no obstante, dependerá de la región en la que se esté postulando:

De Coquimbo a Los Lagos : 400 UF

: 400 UF Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama : 500 UF

: 500 UF Aysén y Magallanes: 550 UF

Por otra parte, el precio de la vivienda escogida no debe superar cierta cifra, lo que también depende de la zona en dónde se encuentre la casa, es decir:

Hasta 4.000 UF : De Coquibo a Los Lagos, incluyendo la Metropolitana.

: De Coquibo a Los Lagos, incluyendo la Metropolitana. Hasta 4.500 UF: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.