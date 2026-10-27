¿Qué es un río atmosférico? Fenómeno acompañará al sistema frontal que se aproxima en los próximos días

La meteoróloga de Chilevisión Allison Göhler explicó en qué consiste este fenómeno y reveló hasta cuántos milímetros podrían caer en Aysén y Magallanes durante los próximos días.

En los próximos días, un nuevo sistema frontal ingresará a nuestro país acompañado de un río atmosférico y afectará a dos regiones en específico.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, explicó en qué consiste este fenómeno que se avecina y que muchos desconocen.

¿Qué es un río atmosférico?

“Un río atmosférico es un corredor de vapor de agua que proviene de la zona más cálida de nuestro planeta , los trópicos, y que desciende a latitudes mayores”, comentó.

Asimismo, la experta indicó que “generalmente se acopla a sistemas frontales, y le da mucha más energía y fuerza para que aumente la cantidad de precipitación”.





Sistema frontal que se aproxima en los próximos días

Göhler anunció intensas lluvias durante los próximos días al sur de nuestro país, en las regiones de Aysén y Magallanes.

Según Allison, este sistema frontal vendrá acompañado de un río atmosférico de categoría 1 y 2.

“Son categorías débiles, sobre todo para zonas que están acostumbradas a las lluvias, como son las regiones que afectará”, precisó.