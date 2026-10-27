Violento robo a matrimonio adulto mayor terminó con mascota asesinada en Putaendo: Fiscalía confirmó un detenido

Los antisociales ocasionaron un accidente de tránsito el cual permitió a Carabineros arrestar a una de las implicadas en el violento robo armado.

La Físcalía Regional de Valparaíso confirmó la detención de una mujer por el crimen de robo con violencia tras ingresar al domicilio de un matrimonio adulto mayor y terminar asesinando a la mascota de la vivienda.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado sábado en la comuna de Putaendo cuando la detenida, junto a un hombre que se encuentra prófugo, entraron a robar a esta casa, instancia en que amenazaron con armas de fuego a las víctimas y dispararon al perro que estaba en el lugar.





Qué se sabe del violento robo a estos adultos mayores en Putaendo

Según revelaron las autoridades de la V Región, la Fiscalía de San Felipe, se logró la prisión preventiva “de uno de los dos involucrados en violento robo ocurrido en Putaendo“.

De acuerdo con la información a la que accedió Radio Bíobío, luego de sustraer diversas especies los antisociales arrancaron de la casa en el auto de los dueños, sin embargo, terminaron ocasionando un accidente de tránsito que permitió a Carabineros realizar la detención.

Sobre la detenida, se trata de una mujer de 18 años, quien fue formalizada por el delito de robo con violencia e intimidación y se le fijaron 100 días de investigación. Mientras tanto, su acompañante se mantiene prófugo.