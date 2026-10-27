“¿Está enfermo? ¿Tiene cáncer?”: Pancho Saavedra expuso crudos comentarios tras bajar 22 kilos y habló de su proceso

El animador aseguró que esta decisión fue pensada en sus hijos: “Yo creo que enfermo estaba antes porque no cambiaba mis hábitos”, respondió.

Este martes, Pancho Saavedra se sinceró sobre su proceso de baja de peso en redes sociales y los comentarios que ha recibido.

El animador explicó que lleva un año cuidando su alimentación y hábitos para poder estar bien de su salud y jugar con sus hijos.





¿Qué dijo Pancho Saavedra?

A través de su cuenta de Instagram, un usuario le preguntó a Pancho si había sido muy difícil cambiar sus hábitos para bajar de peso y él reveló que recibió duros comentarios.

“La gente me dice: ‘¿Está enfermo?’, ‘¿Tiene cáncer?’, ‘¿Tiene VIH?’, con una liviandad lo dicen, como si no fuese doloroso padecer alguna de esas enfermedades”, relató Saavedra.

En esa misma línea, reconoció: “Estoy muy bien. De hecho, estoy mejor que nunca, porque, efectivamente, haberlo hecho con responsabilidad y durante más de un año ha sido lo que me tiene así. He bajado 22 kilos. Estoy muy contento”.

El animador pesaba 105 kilos cuando comenzó con este proceso y actualmente se encuentra en 83 kilos: “Siento que esto no solo lo hice por mí, sino que lo hice por mi familia”, admitió.

“Quiero ser un papá 4×4, que juegue con sus hijos, que se tire al suelo, que no le duelan las rodillas. Los que piensen que estoy enfermo, no es así”, explicó respecto de sus razones para comenzar este cambio.

Finalmente, Pancho concluyó: “Yo creo que enfermo estaba antes porque no cambiaba mis hábitos”.

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