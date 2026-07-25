De 105 a 90 kilos: Pancho Saavedra muestra los efectos de “dejar el copete” y comenzar a entrenar

El presentador de televisión detalló cómo logró hacer el cambio a lo largo de los últimos meses.

El presentador de televisión, Francisco Saavedra, lleva ya un tiempo haciendo cambios en su estilo de vida para tener una mejor calidad de vida.

En este sentido, ahora evidenció con cifras cuánto ha bajado de peso desde que se propuso hacer ejercicio y dejar de beber alcohol, entre otras cosas.

El radical cambio físico de pancho saavedra

Este sábado, Pancho compartió en su Instagram dos fotografías de sí mismo en el año 2023 y de la actualidad, dejando ver los cambios que ha tenido su rostro y cuerpo en estos años.





“2023: 105 kilos / 2026: 90 kilos“, escribió el presentador, dando cuenta que ha bajado 15 kilos, sin embargo, también detalló los cambios que debió hacer para lograr esto.

“Hace un año y medio dejé el copete, comencé a entrenar, corrí una maratón, me acuesto más temprano“, aseguró Saavedra. Ante esto reflexionó: “muchos dirán ‘que fome tu vida’, al contrario es 1000 veces más entretenida”.

Su cambio sorprendió a sus seguidores y en solo horas cientos de personas le comentaron felicitándolo por esto. Rostros de la televisión como Diana Bolocco, Tonka Tomicic, Melina Noto, Kika Silva, Álvaro Salas, Pamela Leiva y María José Prieto le dejaron aplausos por este logro.

El antes y después de Pancho Saavedra: