“Ejemplo noble de amor”: El emotivo mensaje de Gino Costa tras muerte de Reimundo Tello en Ovalle

El periodista se refirió al joven de 29 años cuya historia conmovió al país entero, luego de casarse con su pareja en sus últimos días de vida.

Un emotivo mensaje dejó Gino Costa en la publicación de Instagram donde el Hospital Provincial de Ovalle comunicó el fallecimiento de Reimundo Tello, joven de 29 años que conmocionó al país.

Su historia se hizo conocida esta semana cuando firmó junto a su pareja el Acuerdo de Unión Civil, mientras permanecía internado en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI).

Fue su mismo esposo, Cristián Núñez, quien confirmó su muerte y detalló que el deceso ocurrió el jueves cerca de las 23:00, tras “luchar por dos semanas”.

Gino Costa se dirigió a la pareja: “Abrazos para ti Cristian. Ejemplo noble de amor”.

“ Descansa Reimundo , cuida y acompaña en sus sueños a tu amorcito”, agregó el periodista en el comentario.





Unión Civil entre Reimundo y Cristián en la UTI conmocionó al país

Reimundo y Cristián llevaban 10 años de relación. En ese contexto, ambos decidieron pedir al Hospital Provincial de Ovalle que los ayudara a gestionar una ceremonia.

Este proceso se llevó a cabo con todos los equipos de salud y el emotivo registro se viralizó ampliamente en las últimas horas.

“Reimundo quiso casarse con Cristian cuando comenzó sus cuidados de fin de vida. Tratamos de hacer lo posible para que se sintieran especiales en este momento tan difícil”, comentó el hospital en Instagram.

Finalmente, tras agradecer los buenos deseos, concluyeron que esta pareja: “Nos enseñó que el amor siempre existe”.