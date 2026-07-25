Eduardo Sáez anuncia tregua de un día en Santiago antes del regreso de las lluvias

El meteorólogo entregó el pronóstico para los próximos días en Santiago y llamó a tener extremo cuidado en la cordillera y el borde costero por posibles marejadas.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, actualizó el pronóstico para Santiago y adelantó cuándo volverá a llover en la capital del país.

Según explicó, durante este sábado se han acumulado cerca de 4 milímetros de agua caída desde el inicio de las precipitaciones, mientras que la temperatura máxima rondará entre 14°C y 15°C, “favorecida por la alta humedad presente en el ambiente”.





¿Hasta cuándo llueve en Santiago?

De acuerdo con Eduardo Sáez, las precipitaciones comenzarán a declinar durante la jornada y el domingo sería el único día sin lluvias en la capital. Sin embargo, las precipitaciones solo darán una pequeña tregua, ya que el sistema volvería durante el inicio de la próxima semana.

Así, durante este domingo estaríamos sin precipitaciones y con una temperatura máxima cercana a los 16°C, mientras que el lunes, regresarían las lluvias aunque de forma débil.

Respecto a la situación en la precordillera, el meteorólogo también advirtió que el martes existe la posibilidad de chubascos de nieve en San José de Maipo, debido al ingreso de aire frío, lo que provocará un descenso importante de las temperaturas durante la tarde.

A eso se suman marejadas en el litoral central desde este domingo y hasta el martes, por lo que recomendó seguir las indicaciones de las autoridades.