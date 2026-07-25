Lluvia en Santiago: Eduardo Sáez detalla hasta cuándo se extenderán las precipitaciones en la capital

Revisa a continuación los sectores en que seguirá lloviendo durante las próximas horas y cuánto durarían.

Tras una breve pausa sin lluvias, la madrugada de este sábado regresaron las precipitaciones a Santiago junto a temperaturas que no superarían los 15°.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, actualizó el comportamiento de las lluvias para esta jornada, explicando que los chubascos no se harán presentes solo en la zona oriente, sino que en gran parte de la región Metropolitana.

“No tenemos un sistema frontal muy marcado“, aclaró el experto en el clima, detallando que este no duraría por un largo periodo de tiempo.





Según explicó Sáez, el actual sistema frontal está dejando precipitaciones hasta el interior de la región de Los Ríos.

Hasta cuándo llueve HOY en Santiago

Según informó el meteorólogo, la lluvia irá dejando la capital, según el sector, de la siguiente forma:

Sector Valle: Las precipitaciones declinarían durante la tarde de este sábado 25 de julio.

Las precipitaciones declinarían durante la tarde de este sábado 25 de julio. Sector Precordillera y Cordillera: Las precipitaciones se mantendrían hasta la noche de este sábado 25 de julio.

Respecto a esto último, el especialista llamó a no salir ni acceder a sectores cordilleranos por la isoterma cero en alrededor de los 2.700 metros.