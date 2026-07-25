25/ 07/ 2026 15:32

Comienza la reconstrucción en Islón: Voluntarios se unen para ayudar a la zona cero tras el sistema frontal en La Serena

El sector de Islón, en La Serena, comienza a levantarse tras el sistema frontal que dejó algunas de las imágenes más impactantes de la emergencia en la región de Coquimbo. Durante esta jornada, maquinaria facilitada por privados permitió despejar calles cubiertas por barro y escombros, facilitando el ingreso de ayuda y de decenas de voluntarios que llegaron con herramientas para colaborar en la limpieza. Los damnificados agradecieron el apoyo recibido desde los primeros días de la emergencia, aunque recalcaron que muchas familias aún necesitan ayuda. “Aquí todos quedamos sin nada, solamente las paredes”, expresó una de las vecinas afectadas. Según el catastro preliminar, cerca de 40 viviendas resultaron completamente destruidas.