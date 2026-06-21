Pancho Saavedra comparte emotivo mensaje por Día del Padre a su esposo: “Estamos construyendo algo hermoso”

Jorge Zabaleta fue una de las cinco mil personas que se emocionaron con el escrito del animador y le dedicaron palabras de cariño en su día.

En este Día del Padre, el animador Francisco Saavedra aprovechó la instancia para agradecer a su esposo, Jorge ‘Coke’ Uribe, por un nuevo año compartiendo con él la crianza de sus dos hijos.

A través de redes sociales Pancho compartió una serie de fotos familiares donde se ven en diferentes panoramas, mostrando lo felices que son como padres, las que fueron acompañas del tierno mensaje.

El emotivo mensaje de Pancho Saavedra en el Día del Padre

“Dicen que para criar a un hijo hace falta una tribu. Nosotros lo resolvimos con dos papás, mucho amor, café en cantidades industriales y una capacidad sorprendente para improvisar sobre la marcha. Gracias Coke por ser mi compañero en esta aventura maravillosa y caótica“, partió diciendo Saavedra.

Recordando las etapas por las que han tenido que pasar a lo largo del tiempo, agregó: “Por las madrugadas eternas, los pañales imposibles, las negociaciones con pequeños dictadores, las carcajadas inesperadas y cada momento en que haces que nuestra familia sea un lugar seguro y feliz“.

“Verte ser papá es una de las cosas que más admiro de ti. La paciencia que tienes cuando yo la pierdo, tu forma de hacer reír a nuestros hijos y el amor inmenso que entregas cada día me recuerdan por qué elegí caminar esta vida contigo”, añadió con emoción el animador.

A modo de cierre, Pancho indicó: “No somos papás perfectos, pero somos un gran equipo. Creo que estamos construyendo algo hermoso. Feliz Día del Padre, amor. Gracias por compartir conmigo el mejor rol de nuestra vida: ser sus papás“.

Tras la publicación, más de 5 mil usuarios de Instagram le dejaron mensajes felicitándolo por su familia, entre ellos, colegas y personalidades de la tv como Soledad Onetto, María Luisa Godoy, Begoña Basauri, entre otros.

Asimismo, su amigo cercano, Jorge Zabaleta, le escribió con cariño: “Son una familia maravillosa, valiente y llena de amor. Feliz día, queridos amigos“.

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