“Un problema de interpretación”: Rabat rompe el silencio y asegura que “nunca más” habrá rebaja de penas a pederastas

Tras su participación en la Comisión del Senado, donde se ingresaron distintos proyectos de ley respecto al tema, el ministro de Justicia afirmó que “se le pone coto inmediato”.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, rompió el silencio este martes en el Congreso Nacional, tras la polémica firma de 56 decretos que permitió la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

El secretario de Estado realizó sus declaraciones luego de formar parte de la Comisión de Constitución del Senado donde se debatió el tema. Esto, después de que reunirse en la mañana con parlamentarios en La Moneda.

Desde Valparaíso, Rabat anunció que “hoy hemos iniciado la tramitación legislativa de lo que el presidente José Antonio Kast ha llamado Nunca más“.

“Nunca más, porque no habrá más condenados por delitos sexuales en contra de menores en las calles” , aseguró, refiriéndose a los proyectos ingresados durante esta jornada.





En esa misma línea, el ministro señaló lo que instruyó el presidente Kast: “A esta situación que deriva de un problema de interpretación que se genera el 9 de febrero del año 2023, se le pone coto inmediato”.

“Porque nunca más habrá un condenado por abusos sexuales que goce de esta rebaja de condena”, insistió.

Además, Rabat se refirió al respaldo entregado tras la polémica: “Yo lo que he sentido es el respaldo no solamente del Presidente de la República, sino que también del gabinete y de los senadores“.