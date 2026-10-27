Decretan prisión preventiva para presunto autor del crimen de Benjamín Galdámez

El detenido, un excompañero de colegio de la víctima, confesó el crimen, pero aún no aparece el cuerpo, que según su declaración lanzó al Zanjón de la Aguada.

En prisión preventiva quedó el presunto autor del homicidio de Benjamín Galdámez, joven de 19 años que lleva una semana desaparecido.

El Noveno Juzgado de Garantía decretó esta medida cautelar para Vladimir Gordillo, excompañero de colegio del joven, quien confesó el crimen, aunque su cuerpo aún no es encontrado a pesar de que el detenido afirmó que lanzó el cadáver al Zanjón de la Aguada.





La fiscal Yasne Pastén afirmó que el Ministerio Público formalizó por el delito de homicidio y se solicitó la máxima medida cautelar porque la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Una cámara muestra que ellos (víctima e imputado) van caminando juntos hacia caletera Zanjón de la Aguada. Ahora estamos analizando si tenemos cámaras donde se vea que salga solo imputado, ya que de acuerdo a la triangulación que se hizo de las antenas y los teléfonos, entraron juntos, pero el imputado sale solo por otro lado”, agregó la fiscal.

🔴CASO BENJAMÍN GALDAMEZ. Se decreta prisión preventiva del presunto autor de homicidio de joven desaparecido en Maipú. Imputado fue formalizado por Fiscal Yasne Pastén.

👇🏻 https://t.co/EJStHqkjpE — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) October 27, 2026

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