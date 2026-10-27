Por el fenómeno de El Niño: decretan Emergencia Preventiva para 15 regiones del país por “marea roja”

Para prevenir problemas de salud, la alerta estará activa a contar del 1 de noviembre del 2026 hasta el 30 de junio del 2027.

Este martes, el Gobierno de Chile, en conjunto con el ministerio del Interior, declararon Emergencia Preventiva ante la amenaza de “floraciones algales nocivas”, más conocida como “marea roja”, en gran parte del país.

La presencia de estas microalgas pueden generar consecuencias para la salud de las personas, así como también para el medioambiente y las actividades vinculadas a los recursos hidrobiológicos.





Qué se sabe de la Emergencia Preventiva por “marea roja”

Según dieron a conocer las autoridades, dicha emergencia fue declarada para 15 regiones del país, las cuales son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes y de la Antártica Chilena.

“La declaración de emergencia preventiva permitirá fortalecer la coordinación entre Senapred, los organismos técnicos, las autoridades sectoriales y los Comités Regionales para la Gestión del Riesgo de Desastres para enfrenar posibles contingencias derivadas de floraciones algales nocivas que se puedan desarrollar con mayor frecuencia o intensidad debido al fenómeno del Niño“, explicaron.

Respecto a cuánto durará esta alerta, se indicó que estará disponible desde el 1 de noviembre del 2026 al 30 de junio del 2027.