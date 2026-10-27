“Me están espantando a…”: Tonka Tomicic aclaró los rumores sobre su estado sentimental en Plan Perfecto

La animadora incluso dejó en claro que en su momento visitará el panel para hablar de este mismo tema.

Este martes, Tonka Tomicic conversó en vivo con el panel de Plan Perfecto a través de su amigo, Ricardo Cantín, quien se refirió a los rumores de una supuesta nueva relación de la animadora.

Esto, debido a que hace unos meses a la modelo se le vinculó con el periodista Pablo Basadre, una especulación que tomó fuerza en las últimas horas en algunos portales de farándula.





¿Qué dijo Tonka Tomicic?

Al respecto, Tonka reaccionó a este rumor y le envió un mensaje a Cantín, quien estuvo presente en el último capítulo de Plan Perfecto.

“Tú puedes decir, riéndote, ¿que me den un tiempo? Porque me están espantando a todos los pretendientes” , dijo la modelo.

En esa misma línea, Cantín agregó: “Y además me dice que en su tiempo ella va a venir a este programa a decirlo”.

“Yo lo que sé es que nadie le ha pedido pololeo a Tonka. Tiene amigos”, concluyó Ricardo.