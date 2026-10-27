“Nos mantenemos en ese punto”: Los Vásquez reveló los motivos de su ausencia en el Festival de Viña y qué falta para aceptar

La dupla reconoció la importancia de dicho escenario y también las veces en que el público les ha pedido subirse a dicha tarima.

Este martes, el grupo Los Vásquez se sinceró sobre la posibilidad de ir al Festival de Viña del Mar y las razones por las cuales no se han subido a dicho escenario antes.

Esto, en medio de especulaciones que aseguran que la dupla habría estado en conversaciones para presentarse en la edición 2027.





¿Los Vásquez van al Festival de Viña 2027?

En conversación con Radio ADN, Los Vásquez señaló: “Ha estado siempre latente, porque la gente que nos sigue nos dice: ‘Ya po’ chiquillos, ha pasado tanto tiempo, por favor, vayan al festival, ¿por qué se hacen de rogar?'”.

En esa misma línea, explicaron: “Nosotros hemos sido siempre con una carrera alejada de la tele, de los festivales televisados y nos mantenemos en ese punto todavía”.

Sin embargo, la dupla comentó que saben la magnitud de dicho escenario y la importancia que tiene en Latinoamérica.

“Por ahora nosotros todavía no tenemos ese bichito que nos dice: ‘Ya, ¿sabes qué? Tratemos de ir'” , reconocieron.

Respecto de las condiciones para poder aceptar, comentaron: “Si más adelante se llega a dar, esperamos que sea con las condiciones que uno pueda pedir y que te las puedan dar”.

“Por ejemplo, no sé, abrir el show, contar con todas las necesidades que requiere nuestro equipo y son cosas que tal vez cuesta para los artistas chilenos en general, en este festival grande, conseguir”, detallaron.

Finalmente, la banda nacional concluyó: “Por ahora estamos tan tranquilos con mi hermano y sin ir a Viña, pero agradecemos a la gente que siempre nos está diciendo que vayamos, porque sabemos que es con mucho cariño”.