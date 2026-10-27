El beneficio estatal busca incentivar el trabajo formal y está dirigido a jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Revisa los requisitos para postular y cómo solicitar el aporte.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es un beneficio administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que comenzó a regir el 1 de octubre de 2026 y que busca facilitar el acceso al empleo formal en Chile.

La iniciativa reúne en un solo sistema tres beneficios que anteriormente funcionaban por separado: el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

El nuevo aporte contempla un incentivo económico tanto para trabajadores como para empresas del sector privado que cumplan con las condiciones establecidas.





La suma de ambos aportes puede alcanzar los $185 mil mensuales , aunque el monto depende de la remuneración y de las características de cada caso.

¿Qué grupos pueden recibir el bono de hasta $52.900?

De acuerdo con la información oficial del Sence, el Subsidio Unificado al Empleo está dirigido a cuatro grupos prioritarios:

Jóvenes: personas desde los 18 años y hasta antes de cumplir 25.

personas desde los 18 años y hasta antes de cumplir 25. Mujeres: trabajadoras desde los 25 y hasta antes de cumplir 55 años.

trabajadoras desde los 25 y hasta antes de cumplir 55 años. Personas mayores: desde los 55 años, según las condiciones establecidas para el beneficio.

desde los 55 años, según las condiciones establecidas para el beneficio. Personas con discapacidad: mayores de 18 años que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

El subsidio también considera un aporte para las empresas privadas que contraten a personas pertenecientes a estos grupos, con el objetivo de incentivar la contratación formal.

Requisitos para postular al Subsidio Unificado al Empleo

Además de pertenecer a uno de los grupos prioritarios, las personas deben cumplir con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener un trabajo formal : contar con un contrato regido por el Código del Trabajo o trabajar a honorarios, declarando las rentas correspondientes.

: contar con un contrato regido por el Código del Trabajo o trabajar a honorarios, declarando las rentas correspondientes. Mantener las cotizaciones al día .

. Cumplir con el límite de ingresos : tener una renta bruta mensual inferior a 2,5 ingresos mínimos mensuales, equivalente a $1.383.000 según el ingreso mínimo vigente desde mayo de 2026.

: tener una renta bruta mensual inferior a 2,5 ingresos mínimos mensuales, equivalente a $1.383.000 según el ingreso mínimo vigente desde mayo de 2026. Contar con un período previo de desempleo : registrar al menos seis meses continuos u ocho meses discontinuos sin trabajo durante los 18 meses anteriores a la postulación.

: registrar al menos seis meses continuos u ocho meses discontinuos sin trabajo durante los 18 meses anteriores a la postulación. Pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH): esta condición no se exige a quienes están inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Unificado al Empleo?

De acuerdo a lo detallado en la Ventanilla Única Social, la cantidad de dinero que se pagará a los trabajadores dependerá del sueldo de cada trabajador.

El aporte tiene como tope el 10% del sueldo bruto y se calcula según los siguientes tramos de sueldo mensual bruto:

Hasta $553.553: hasta el 10% del sueldo bruto (entre $13.225 y $52.900)

Entre $553.553 y $691.941: 10% del sueldo bruto (se mantiene fijo en $52.900 )

) Entre $691.941 y $1.245.494: el porcentaje baja a medida que sube el sueldo (entre $52.900y $13.225 )

) Más de $1.245.494: no corresponde subsidio.

El beneficio tiene una duración de hasta 12 meses continuos. Para las personas con discapacidad, el período puede extenderse hasta 15 meses.

Cómo postular al Subsidio Unificado al Empleo

Las postulaciones al Subsidio Unificado al Empleo se pueden realizar de manera gratuita y completamente en línea durante todo el año, a través de la Ventanilla Única Social o del sitio oficial del Sence.