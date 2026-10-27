27/ 10/ 2026 12:48

“Ejército de Lula”: Las claves de la estrategia digital que logró inédita remontada en Brasil

Una remontada inédita protagonizó Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, donde logró revertir su derrota en primera vuelta e imponerse a Flávio Bolsonaro por 4,4 millones de votos para alcanzar su cuarto mandato presidencial. Una de las claves de la campaña fue el llamado “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp con cerca de 11 millones de seguidores, que movilizó a simpatizantes para viralizar videos y contrarrestar la desinformación. Con el impulso del diputado André Janones y su consigna “¡Explode!”, un llamado a difundir los contenidos, la estrategia incluyó transmisiones en vivo, animaciones y videos breves que acercaron al mandatario al lenguaje de las redes sociales.