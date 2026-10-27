Premios Copihue de Oro: Así puedes votar por CHV Noticias en la categoría Mejor Noticiero

Si te informas a diario con los periodistas Macarena Pizarro, Daniel Matamala, Karina Álvarez, Humberto Sichel o Patricia Venegas, puedes apoyar a nuestro departamento de prensa votando una vez cada 24 horas.

Los Premios Copihue de Oro anunciaron con bombos y platillos a los programas y celebridades que este año fueron nominados en cada una de sus 18 categorías.

El certamen, que reconoce a los rostros y espacios más populares de la televisión, música y plataformas digitales, celebrará el próximo 4 de diciembre su ceremonia que promete dar que hablar.

Chilevisión destacó al obtener nominaciones en diversas categorías, entre ellas, la que reconoce al mejor noticiero de la televisión chilena .

Las votaciones ya se encuentran abiertas y, si te informas a diario con Macarena Pizarro, Daniel Matamala, Karina Álvarez, Humberto Sichel o Patricia Venegas, no dudes en apoyar con tu voto a nuestro departamento de prensa.

Paso a paso para votar en los Copihue de Oro 2026

Si quieres votar por CHV Noticias en los premios Copihue de Oro 2026 debes ingresar al sitio oficial y seguir estos pasos.

Ingresa al sitio oficial de votaciones copihuedeoro.cl o da clic directo en la imagen inferior

de votaciones copihuedeoro.cl o da clic directo en la imagen inferior Revisa las categorías disponibles y sus respectivos nominados

Busca la categoría Mejor Noticiero y selecciona CHV Noticias

y Completa el proceso de votación según las instrucciones que indique la plataforma.

Puedes votar por tus favoritos una sola vez cada 24 horas. Este proceso estará abierto hasta el próximo miércoles 25 de noviembre.

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Chilevisión alcanzó 9 nominaciones

Además de nuestro noticiero, Chilevisión obtuvo nominaciones en ocho categorías distintas, entre las que se encuentran Mejor animador, Mejor animadora y Mejor programa de entretención.

Revisa todas las nominaciones de Chilevisión en los Premios Copihue de Oro 2026: