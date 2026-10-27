Sueldo de hasta $2,9 millones: Antofagasta y Calama concentran cerca del 45% de las vacantes mineras

Un estudio arrojó que entre enero y agosto de 2026, los avisos laborales de empresas del rubro “Explotación de minas y canteras” subieron 2% versus 2025, mientras que las vacantes cayeron 2,8%.

En medio de una tasa de desocupación que llega al 9,6% a nivel nacional, un estudio identificó dónde se concentran las oportunidades y cómo han evolucionado los avisos y vacantes en el rubro de la minería.

A partir de información disponible en internet, el portal Trabajando.com determinó cómo se está moviendo la demanda laboral minera, en qué lugares del país y qué competencias están demandando las compañías.

La evolución de avisos y vacantes, detallan, consideró dos períodos equivalentes —del 1 de enero al 31 de agosto, tanto de 2025 como de 2026—, mientras que la dimensión abarcó entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

Los “centro de gravedad” de las vacantes en minería

Del universo de 8.211 avisos y 16.637 vacantes, Antofagasta y Calama concentran en conjunto cerca del 45% de las vacantes observadas , confirmando la fuerte presencia de oportunidades en territorios históricamente vinculados a la actividad minera.

A este núcleo se suman otros polos relevantes como Iquique, Salamanca, Copiapó y Sierra Gorda, además de localidades como Diego de Almagro, Pica, Chañaral, Tierra Amarilla y María Elena.

“La lectura conjunta de ambos datos -fuerte concentración territorial, pero con alcance nacional- retrata a una industria cuya demanda de personal, si bien tiene un epicentro claro, no se limita a él”, indica Eduardo Marín, gerente general de Trabajando.com.

Esto convive con un mercado que muestra señales mixtas: los avisos aumentaron un 2%, de 5.071 a 5.172, mientras que las vacantes asociadas retrocedieron 2,8%, de 11.076 a 10.765, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 y el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026.





Sueldos promedio ofrecidos en minería

“Si solo miráramos el número de avisos, observaríamos un escenario muy similar al del año pasado. Sin embargo, al incorporar el número de vacantes, vemos una diferencia: hay más avisos publicados, pero cada uno concentra, en promedio, menos posiciones disponibles”, complementó Marín.

Los siguientes cargos y valores corresponden a la oferta de empleo disponible en la plataforma de Trabajando.com, correspondientes a los meses de septiembre y octubre.

Estos valores corresponden al promedio de las remuneraciones ofrecidas en los avisos laborales vigentes de los cargos seleccionados, del rubro de Explotación de minas y canteras, según información de Trabajando.com.