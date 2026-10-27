Pangal Andrade lanzó preocupante alerta tras intensas lluvias: “Puede haber un desastre perfecto”

El ex chico reality publicó videos desde su casa en el Cajón del Maipo, donde se puede observar la densa nieve acumulada en la cordillera. “No soy un meteorólogo, no soy quien para decirlo, pero es lo que yo creo”, dijo tras lanzar su propio pronóstico.

Pangal Andrade expresó su preocupación tras las intensas lluvias en la Región Metropolitana y llamó a las autoridades a realizar trabajos preventivos en las quebradas.

A través de Instagram, el ex chico reality publicó videos desde su casa en el Cajón del Maipo, donde se puede observar la densa nieve acumulada en la cordillera.

“Yo ando harto en moto de nieve, voy mucho arriba. Hay mucha nieve en la cordillera”, señaló.

“Nos estamos acercando cada vez más al verano y hay demasiada nieve”, alertó, antes de plantear su inquietud por una eventual subida de la isoterma cero durante nuevas precipitaciones.





La preocupación de Pangal Andrade por nieve en la cordillera

“No es por asustar a la gente, pero puede haber como una tormenta, un desastre perfecto , porque si llueve sobre los 3.800, se va a venir toda esa nieve y van a venir los aluviones tremendos”, sostuvo Andrade.

El propio deportista aclaró que su advertencia corresponde a una apreciación personal: “Yo no soy un meteorólogo, no soy quien para decirlo, pero es lo que yo creo y lo que pienso y lo que he ido viendo con este cambio que está pasando”.

“Mi llamado es el mismo que hice ayer: a prepararse, a que las autoridades no esperen al último momento para limpiar los zanjones”, manifestó. En esa línea, insistió en que “desde ahora se deberían empezar a limpiar todas las quebradas en Santiago, en todas partes”.

Andrade también pidió proteger los ecosistemas: “Tenemos que cuidar los bosques nativos, tenemos que cuidar los nacimientos de los ríos”.

Asimismo, sostuvo que “los gobiernos se tienen que dar cuenta de que hay que trabajar con la naturaleza, hay que adecuarse a lo que está pasando”.

Finalmente, llamó a las familias a contar con un plan de seguridad ante emergencias. “Tenemos que saber qué hacer”, afirmó. “Cada familia tiene que saber qué hacer porque el cambio climático vino para quedarse, chiquillos, y tenemos que convivir con esto”, cerró.

Revisa los registros acá: