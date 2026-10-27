“Es incómodo”: Alvarado cuestiona polémica foto de subsecretario Pavez en avión de la FACh

Máximo Pavez generó una serie de reacciones tras una publicación rumbo a República Dominicana. En la imagen, que posteriormente fue eliminada de sus redes sociales, aparecía solo y hablando por celular al interior de una exclusiva aeronave.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuestionó la fotografía que publicó el subsecretario de su cartera, Máximo Pavez, durante su viaje a República Dominicana para participar en una reunión de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C).

En la imagen, que posteriormente fue eliminada de sus redes sociales, Pavez aparecía solo y hablando por celular al interior de un avión de la Fuerza Aérea (FACh). Consultado por Radio ADN, Alvarado expresó: “Quiero señalar y decir derechamente que no me parecen ese tipo de fotografías” .

“Acá había que transportar a una autoridad de gobierno a una reunión importante en la cual el país está participando y estaba convocado”, explicó.

Sin embargo, fue crítico con la publicación: “Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde de la forma en que una persona se transporta. Dicho eso, yo creo que fue un profundo error”, sostuvo.





Alvarado explicó viaje a República Dominicana

Respecto de la reunión en República Dominicana, Alvarado precisó que Chile no suscribirá los documentos que se firmen en esta instancia, debido a su condición de observador.

“Nosotros, como país, lo que queremos es que el foco esté en el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”, señaló.

El ministro recordó que la participación en el Escudo de las Américas apuntaba al “intercambio de información y la colaboración multilateral con las policías”.

En ese sentido, explicó que el gobierno busca “tener certeza” de que el acuerdo que se trabaja profundice aquel objetivo.

“Nuestro país tiene normas que hay que respetar, tanto a nivel interno como internacional”, recalcó.

Asimismo, indicó que, ante “algunas dudas respecto a la participación de las Fuerzas Armadas”, el Ejecutivo prefiere “conocer el texto definitivo, hacer nuestros planteamientos antes de tomar una decisión”.