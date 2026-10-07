07/ 10/ 2026 15:36

Gobierno abordó posible tercera candidatura de Bachelet: “En 3 años y medio más conversaremos”

El Gobierno abordó la apertura de Michelle Bachelet a una eventual tercera candidatura presidencial, luego de que la exmandataria respondiera “yo creo que sí” al ser consultada sobre “si no hay segunda sin tecera”, en alusión a una nueva carrera por La Moneda. El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, calificó sus palabras como una “expresión de deseo” y sostuvo que cuando se inscriban las candidaturas, en tres años y medio más, será posible analizar su viabilidad política. Además, recalcó que el eventual regreso de Bachelet “no es nuestra preocupación central y principal”.