27/ 10/ 2026 14:27

Tornado en Requínoa: anuncian Subsidio DS27 para reparar las viviendas afectadas en la comuna

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, visitó este martes Requínoa tras el tornado que afectó a la comuna la tarde del lunes. El balance matutino dejó 92 viviendas afectadas en distintos niveles y el titular de la cartera anunció la entrega de un subsidio a las familias afectadas. Lo que se entrega a la familia es un subsidio que se llama DS27, que es un subsidio que se usa regularmente para reparar viviendas. No es un subsidio de vivienda nueva como el DS1 o el DS 49 que hay en los incendios. Como acá la reparación es parcial, se usa el decreto 27, pero tenemos que desbloquearle ciertas condiciones”, explicó, .