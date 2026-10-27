Bajan precio de casa de Mauricio Pinilla para remate: Cuánto cuesta ahora y cómo es por dentro

El inmueble, donde viven Gissella Gallardo y sus tres hijos, enfrentará su cuarta subasta desde abril, esta vez con un precio mínimo inferior al de las convocatorias anteriores. Conoce todos los detalles acá.

La casa de Mauricio Pinilla en Chicureo saldrá nuevamente a remate en el marco del proceso de liquidación de bienes del exfutbolista, quien fue declarado en quiebra en febrero por deudas que superan los $1.670 millones.

El inmueble, donde viven Gissella Gallardo y sus tres hijos, enfrentará su cuarta subasta desde abril, esta vez con un precio mínimo inferior al de las convocatorias anteriores.

¿Cuándo es el remate de la casa de Mauricio Pinilla?

Según la ficha de Macal, el remate está programado para el miércoles 28 de octubre de 2026, con una postura mínima de 22.000 UF. El aviso también establece una garantía de 2.200 UF para participar.

El monto mínimo equivale a aproximadamente $907 millones , según la conversión consignada en la información difundida sobre la subasta. Su equivalencia en pesos depende del valor de la UF.

¿Cómo participar en el remate?

Los interesados pueden revisar la publicación de la propiedad en Macal y acceder a la opción de inscripción. Entre los antecedentes publicados figuran:

Garantía requerida: 2.200 UF.

2.200 UF. Plazo de pago: 45 días.

45 días. Estado de la vivienda: ocupada.

Antes de inscribirse, es necesario revisar las bases y condiciones particulares de la subasta.





¿Cómo es la casa de Mauricio Pinilla en Chicureo?

De acuerdo con la empresa inmobiliaria, la vivienda fue construida en 2021, tiene dos pisos y cuenta con 460,30 m² construidos en un terreno de 5.015 m².

Incluye dos dormitorios en suite y otras dos habitaciones, escritorio, sala de estar, piscina con spa, quincho, estacionamiento techado y áreas verdes.

¿Por qué vuelve a remate?

Este será el cuarto intento de subasta. En abril, el precio mínimo se fijó en 36.041 UF, pero no hubo interesados. Luego se realizaron otras convocatorias por 29.000 UF y 24.500 UF, que tampoco concretaron la venta.

Además, según los antecedentes difundidos, existió una propuesta de compra de un particular que no prosperó por una deuda de $30 millones en contribuciones impagas.

La venta del inmueble busca recaudar recursos para pagar a los acreedores del exseleccionado nacional.