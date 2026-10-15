“Flaquita bella”: Mauricio Pinilla sorprendió con cariñoso saludo a Gala Caldirola por su cumpleaños
A través de Instagram, el exfutbolista compartió una fotografía junto a la panelista de Plan Perfecto, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado.
Un cariñoso mensaje de cumpleaños dedicó Mauricio Pinilla a Gala Caldirola, sorprendiendo a sus seguidores con una publicación en redes sociales.
El exfutbolista compartió una fotografía junto a la modelo española, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado.
A través de sus historias de Instagram, Pinilla publicó una imagen en la que ambos aparecen sonrientes y abrazados, acompañada de unas especiales palabras para celebrar un nuevo año de vida de la exchica reality.
“Disfruta tu día, flaquita bella! Por 100 más de estos días! Te quiero”, escribió el exseleccionado nacional, etiquetando directamente la cuenta de Instagram de Caldirola, quien a su vez reposteó la historia en su perfil.
Cabe mencionar que este saludo de cumpleaños no es el primer gesto público de cercanía entre ambos.
Anteriormente, Pinilla manifestó su respaldo a Gala cuando estalló la controversia por la infidelidad de Jiménez con Coté López, episodio que generó una amplia repercusión en el mundo del espectáculo nacional.