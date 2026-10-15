“Flaquita bella”: Mauricio Pinilla sorprendió con cariñoso saludo a Gala Caldirola por su cumpleaños

A través de Instagram, el exfutbolista compartió una fotografía junto a la panelista de Plan Perfecto, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado.

Un cariñoso mensaje de cumpleaños dedicó Mauricio Pinilla a Gala Caldirola, sorprendiendo a sus seguidores con una publicación en redes sociales.

El exfutbolista compartió una fotografía junto a la modelo española, con quien mantuvo una relación sentimental en el pasado.

A través de sus historias de Instagram, Pinilla publicó una imagen en la que ambos aparecen sonrientes y abrazados, acompañada de unas especiales palabras para celebrar un nuevo año de vida de la exchica reality.

“Disfruta tu día, flaquita bella! Por 100 más de estos días! Te quiero” , escribió el exseleccionado nacional, etiquetando directamente la cuenta de Instagram de Caldirola, quien a su vez reposteó la historia en su perfil.





Cabe mencionar que este saludo de cumpleaños no es el primer gesto público de cercanía entre ambos.

Anteriormente, Pinilla manifestó su respaldo a Gala cuando estalló la controversia por la infidelidad de Jiménez con Coté López, episodio que generó una amplia repercusión en el mundo del espectáculo nacional.

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