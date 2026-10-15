¡Eduardo Sáez se convirtió en padre! Presentó a su hijo con emotivo mensaje

El meteorólogo de Chilevisión compartió la feliz noticia a través de sus historias de Instagram, donde también le dedicó un mensaje a su pareja tras la llegada del pequeño Santiago.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, vive uno de los momentos más importantes de su vida, ya que anunció el nacimiento de su primer hijo junto a su esposa, Angelina Abarca.

Fue mediante sus historias de Instagram que el rostro de CHV Tiempo compartió la feliz noticia y presentó al pequeño Santiago.

El meteorólogo también acompañó el anuncio con un tierno mensaje dedicado a su pareja y agradeciendo las muestras de cariño que recibió tras la llegada del nuevo integrante de la familia.





“Gracias Angie por este hermoso regalo. Te amo”, escribió Eduardo Sáez en la historia, junto a la canción You’ll Be in My Heart, de la película Tarzán.

Posteriormente, el comunicador también quiso agradecer a quienes le enviaron mensajes de felicitaciones durante las últimas horas.

“A todos ustedes muchas gracias por sus hermosos mensajes”, expresó, acompañando sus palabras con emojis de corazones.

El anuncio de Eduardo Sáez