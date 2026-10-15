Mauricio Pinilla sorprendió a Gala Caldirola con mensaje en pleno programa: Así desmintió el rumor de su hospitalización

“Mauro hace muchos años que arrastra este tema de las crisis de pánico”, explicó Gala, quien tuvo una relación amorosa con Pinilla en 2023.

Durante la tarde de este miércoles, Mauricio Pinilla envió un mensaje en vivo a Gala Caldirola para desmentir uno de los rumores generados tras su hospitalización.

El exfutbolista fue internado el pasado martes en una clínica capitalina por una fuerte crisis de pánico que se extendió durante horas, por lo que llegó a urgencias para descartar un infarto.





¿Qué dijo Mauricio Pinilla?

En ese periodo, la periodista Cecilia Gutiérrez expuso que Pinilla había tenido “episodios erráticos” en las últimas semanas, donde habría existido un gasto de $6 millones de pesos en un bar del sector oriente.

Al respecto, Mauricio desmintió tajantemente esta versión en el último capítulo de Plan Perfecto: “Me acaba de mandar un mensaje, que lo único que quiere aclarar es que es absolutamente falso, que él no se gastó esos $6 millones de pesos de fiesta o h…”, dijo Gala.

“Por lo que él me cuenta, él llegó en un estado de ansiedad muy alto”, explicó Caldirola sobre la hospitalización de Mauricio.

La panelista, que tuvo una relación amorosa con Pinilla en 2023, aseguró que “Mauro hace muchos años que arrastra este tema de las crisis de pánico”.

El exdelantero de La Roja había explicado a LUN que se juntaron muchos procesos complejos en su vida, los cuales intentó tapar haciendo muchas cosas en su día a día, empeorando su salud.

Afortunadamente, el bicampeón de América ya fue dado de alta e incluso anunció que retomará su terapia psicológica.

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