Sismo sacude a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y se registró a 24 kilómetros al Norte de Pozo Almonte.

Un sismo de 4,4 sacudió a la zona centro norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.

De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:25 horas de este jueves 15 de diciembre.

El temblor se registró a 24 kilómetros al Norte de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá.

Además, el organismo reportó que el sismo se produho a una profundidad de 78 kilómetros.