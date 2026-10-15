Sismo sacude a la zona centro norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El Centro Sismológico Nacional informó que el movimiento telúrico tuvo una mediana intensidad y se registró a 24 kilómetros al Norte de Pozo Almonte.
Un sismo de 4,4 sacudió a la zona centro norte del país, específicamente a la región de Tarapacá.
De acuardo a la información que dio el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 17:25 horas de este jueves 15 de diciembre.
El temblor se registró a 24 kilómetros al Norte de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá.
Además, el organismo reportó que el sismo se produho a una profundidad de 78 kilómetros.
Hora Local: 2026/10/15 17:25:19, mag: 4.4, Lat: -20.07, Lon: -69.7, Prof: 75.72, Loc : 22.87 km al NE de Pozo Almonte
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 15, 2026