Subtel ordena bloquear casi 2 mil sitios de TV pirata en Chile: revisa cuáles son las plataformas afectadas

La iniciativa permitirá el bloqueo de 1.954 direcciones URL por infringir la Ley de Propiedad Intelectual. Además, la autoridad advirtió riesgos de fraudes y ciberdelitos.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) instruyó el bloqueo de casi 2 mil sitios web asociados a servicios de televisión y streaming pirata en Chile, como medida para combatir la retransmisión ilegal de contenidos y reforzar la seguridad digital de las personas.

De acuerdo con la información entregada por el organismo este martes 27 de octubre, el procedimiento ha permitido bloquear un total de 1.954 direcciones URL vinculadas a servicios de IPTV ilegal entre junio y octubre de 2026.

La decisión se enmarca en un fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago, que acogió una acción judicial presentada por Warner Bros. por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.





Sitios de TV pirata que serán bloqueados

Entre las plataformas relacionadas con los dominios identificados figuran: MagisTV, FlujoTV, XuperTV, Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre.

Cabe precisar que la identificación de las direcciones web es realizada en coordinación con la Alianza contra la Piratería Digital, mientras que la Subtel instruye a los proveedores de internet para que ejecuten las restricciones correspondientes.

Para concretar la medida, la Subtel ofició a las empresas proveedoras de internet GTD, DirecTV, Entel, WOM, Mundo, ClaroVTR, Netline y Movistar, estableciendo un plazo máximo de cinco días para ejecutar los bloqueos instruidos.

Subtel advierte sobre riesgos de seguridad y robo de datos

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, advirtió sobre los peligros asociados a estas aplicaciones y señaló que el problema no se limita a la vulneración de derechos de autor.

“Acceder a servicios de TV pirata no solo es consumir contenido no autorizado: es abrirle la puerta al cibercrimen. Al instalar estas aplicaciones informales, los usuarios exponen sus claves bancarias, datos personales y dispositivos a hackeos y estafas, sin ningún tipo de respaldo ni protección”, expresó.

En esa línea, agregó que la instalación de aplicaciones informales puede exponer las claves bancarias, los datos personales y los dispositivos de los usuarios a hackeos y estafas, sin contar con garantías de respaldo ni protección.