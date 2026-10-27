Impacto por muerte de mujer boliviana en Melipilla: Se lanzó de auto en movimiento tras agresión sexual

Oshin Santos, ciudadana boliviana de 30 años, falleció el pasado sábado en un trágico hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público. Desde el Consulado de Bolivia en Santiago anunciaron gestiones con autoridades chilenas.

Conmoción ha generado la trágica muerte de Oshin Santos Santos, ciudadana boliviana de 30 años que se lanzó de un vehículo en movimiento tras sufrir una presunta agresión de connotación sexual en Melipilla, Región Metropolitana.

El Consulado General de Bolivia en Santiago informó que está realizando gestiones ante las autoridades chilenas para esclarecer los hechos y perseguir las responsabilidades.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, la mujer fue abordada en la vía pública por un desconocido que se desplazaba en una furgoneta blanca y le ofreció trabajo, logrando que subiera al vehículo.

“El imputado reinició la marcha y comenzó a realizar gestos de connotación sexual en contra de la mujer, lo que provocó que la víctima, atemorizada, se arrojara desde el automóvil en movimiento ”, relató el fiscal de Melipilla, Luis Carreño.

Según informó BioBioChile, un hombre fue detenido y formalizado el viernes 23 de octubre, quedando en prisión preventiva.

Familia pide justicia y ayuda para repatriar sus restos

Oshin era madre de dos hijos y se encontraba buscando trabajo en Chile. Tras conocer lo ocurrido, su hermana viajó desde Oruro hasta Melipilla para gestionar la repatriación de sus restos y pedir justicia.

“Quiero justicia, irme tranquila sabiendo que tengo el cuerpo de mi hermana y que traigo respuestas de quiénes han sido, porque cómo le voy a decir a sus hijos que la mataron y no se hizo justicia ”, expresó en conversación con NTV Noticias Melipilla.

“Oshin era una buena persona, trabajadora”, relató su hermana al citado medio. Además, pidió viralizar el caso para conseguir apoyo en Chile y Bolivia.





Consulado de Bolivia anuncia gestiones ante la Fiscalía

A través de un comunicado, el Consulado General de Bolivia señaló que la mujer “habría sido víctima de un secuestro y posterior agresión por parte de personas desconocidas”.

La representación precisó que fue internada de urgencia en el Hospital de Melipilla, donde falleció la noche del sábado 24.

El organismo informó que tomó contacto con su familia para prestar asistencia consular, apoyo y asesoramiento durante la investigación de la Fiscalía, con la finalidad de identificar y detener a quienes resulten responsables de “este nefasto hecho que enluta a una familia boliviana”.

Asimismo, manifestó su preocupación ante las autoridades chilenas por hechos violentos contra ciudadanos bolivianos y solicitó el pronto esclarecimiento del caso y sanciones para quienes resulten culpables.