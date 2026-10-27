27/ 10/ 2026 09:19

Impactantes imágenes: grabación capta la fuerza del tornado que causó destrozos en Requínoa

El fenómeno meteorológico que afectó a Requínoa, en la región de O’Higgins, durante la tarde de este lunes 26 de octubre, dejó un importante rastro de destrucción en distintos sectores de la comuna. El tornado provocó la voladura de techumbres, daños en viviendas, caída de árboles y postes del tendido eléctrico. Uno de los recintos más afectados fue el Colegio Tricahue, que sufrió graves destrozos en su gimnasio, ventanales y techumbre.