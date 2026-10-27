Anticipó su triunfo: La curiosa anécdota de Aníbal Mosa con Harry Kane en el Balón de Oro

El presidente de Blanco y Negro reveló qué le dijo al delantero inglés, quien fue galardonado como el mejor jugador en la ceremonia realizada en Londres.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, protagonizó un curioso momento con Harry Kane en el Balón de Oro 2026 realizado este lunes en Londres.

El dirigente de Colo Colo acompañó en la ceremonia a Vozinha, nominado al Trofeo Yashin que se entrega al mejor arquero de la última temporada.

Tras la instancia, el directivo del Cacique reveló una anécdota junto al delantero inglés, quien consiguió el premio a mejor jugador por primera vez en su carrera.





Aníbal Mosa anticipó triunfo de Harry Kane

En diálogo con Radio ADN, el empresario contó que “me saqué primero una foto con él antes de que fueran las premiaciones y le dije: ‘Tú vas a ganar’. Me quedó mirando como no entendiéndome mucho”.

“Después me volví a sacar una foto con él, ahora con el Balón de Oro y le digo: ‘¿Te acuerdas de que te lo dije?’. Ahí se rio y nos sacamos la foto”, agregó.

Respecto al decir presente en la ceremonia, Mosa apuntó que “esta es una instancia muy importante, que nunca se ha dado a ningún equipo ni a ningún jugador de nuestro país”.

“Es un tremendo orgullo poder estar representando no solamente a Colo Colo, sino a un país entero, porque aquí estaba ‘la crème de la crème’ del fútbol mundial”, agregó.