Superó a Mbappé y Yamal: Harry Kane da el golpe y se queda con el Balón de Oro

El goleador del Bayern Múnich y selección de Inglaterra fue elegido el mejor futbolista de la temporada.

Este lunes, y en Londres, Inglaterra, se hizo la entrega del Balón de Oro 2026, que es el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, otorgado cada año por la revista francesa France Football, en asociación con la UEFA.

El gran ganador fue Harry Kane, quien fue elegido el mejor jugador de la temporada y se quedó con el anhelado trofeo tras superar a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que terminaron en segundo y tercer lugar. respectivamente.

El top 10 lo completaron Rodri (4°) Lionel Messi (5°), Khvicha Kvaratskhelia (6°), Ousmane Dembélé (7°), Erling Haaland (8°), Michael Olise (9°) y Fabián Ruiz (10°).

Mientras que Alexia Putellas de Barcelona se quedó con el galardón en la categoría femenina.

Vozinha y Aníbal Mosa estuvieron presentes en la gala por la nominación del caboverdiano tras su destacado Mundial. Sin embargo, el guardameta de Colo Colo no pudo conseguir el premio, que fue ganado por Unai Simón, arquero campeón del mundo con España.

Revisa todos los ganadores en el Balón de Oro