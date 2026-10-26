Dónde ver EN VIVO y online la ceremonia del Balón de Oro 2026: Vozinha compite en una categoría

Este lunes 26 de octubre el London Palladium recibirá en su alfombra roja a figuras consagradas y a los jóvenes talentos que han destacado en la última temporada del fútbol mundial.

La ciudad de Londres se vestirá este lunes 26 de octubre de gala para albergar la entrega del Balón de Oro 2026, una de las ceremonias más prestigiosas del fútbol mundial.

Este año, la premiación promete ser una de las más comentadas del último tiempo, pues la alfombra roja recibirá a una nueva generación de figuras consolidadas, así como de jóvenes talentos.

La expectación alcanzará su punto máximo tanto por el codiciado galardón masculino como por las distinciones al mejor entrenador, mejor portero y la categoría femenina.

Vozinha, actual jugador de Colo Colo, se hará presente en la gala y competirá por el Trofeo Yashin que premia al mejor guardameta de la temporada. Hasta ahora, el portero sí estaría asistiendo al evento.

A qué hora inicia la gala del Balón de Oro 2026

La ceremonia está programada a partir de las 17:00 horas de Chile .

El evento se desarrollará en el London Palladium, recinto ubicado en la capital de Inglaterra.

Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro

La entrega de premios se podrá seguir en nuestro país a través de distintas plataformas.

Una de ellas será DAZN, que ofrece acceso gratuito mediante una suscripción sin costo.

Otra opción será el canal de YouTube de Claro Sports, donde se podrá seguir la ceremonia y conocer a los ganadores de las distintas categorías.