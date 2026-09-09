La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro 2026: “Es díficil de explicar con palabras”

Tras aparecer como candidato a ganar el Trofeo Yashin, el actual jugador de Colo Colo se manifestó con un sentido mensaje en el que agradeció a su familia y a Cabo Verde.

Vozinha volvió a ser reconocido en el mundo del fútbol. Tras su gran Mundial 2026, el caboverdiano fue nominado para el Balón de Oro 2026 como uno de los mejores arqueros.

El actual jugador de Colo Colo competirá por el Trofeo Yashin, donde se premia al mejor guardameta de la temporada.

La instancia pondrá al futbolista del Cacique cara a cara con guardametas de la talla de Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona) y David Raya (Arsenal), entre otros.





Vozinha se emociona por nominación al Balón de Oro

El africano no ocultó su alegría y publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, afirmando: “Hay momentos que parecen demasiado grandes… Hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el camino valió la pena”.

“Ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de explicar con palabras. Recuerdo de dónde vengo, todo lo que he vivido, los sacrificios, las dificultades y a todos los que me acompañaron”, agregó.

Adicionalmente, Vozinha recordó sus inicios y remarcó que “esta nominación no es solo mía. Llevo conmigo a São Vicente, a Cabo Verde y a todo un pueblo que nunca dejó de creer”.

“Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este camino. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cabo Verde. Gracias, mundo”.

Los ganadores del Balón de Oro 2026 se conocerán el próximo 26 de octubre.

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