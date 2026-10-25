Chile no pudo con España y finalizó con derrota su participación en el Mundial Sub 17 Femenino

La Roja estaba obligada a ganar para tener chances de clasificar a la siguiente ronda, pero fue superada por las europeas y se despidió de la cita planetaria.

Se acabó la ilusión para la Selección Chilena en el Mundial Sub 17 Femenino. La Roja cayó 3-1 ante España este domingo y quedó eliminada del torneo.

Las nacionales tenían el duro desafío de ganar para tener chances de clasificar a la siguiente ronda, pero la escuadra ibérica, que ya había sumado 6 puntos, impuso condiciones desde el inicio.

Las europeas abrieron la cuenta a los 4 minutos de primer tiempo con María Aymerich, quien aprovechó un tiro de esquina para empujar la pelota y vulnerar la resistencia de la arquera Oriana Cristancho.





Pese a que las dirigidas por Vanessa Arauz intentaron especialmente con Catalina Muñoz, la segunda estocada llegó a los 21′ con una buena definición de Bruna Quintana que culminó un letal contragolpe.

En el complemento, la misma Quintana aprovechó toda su velocidad a los 59′ para sentenciar toda la ilusión de La Roja, aunque se pudo despedir con un tremendo golazo de Florencia Gálvez en los descuentos.

Con este resultado, Chile dijo adiós al certamen de Marruecos sumando solamente un punto, producto del empate con Australia en la jornada inicial que terminó siendo factor clave en el deseo de avanzar de fase.

Tabla de posiciones Grupo F Mundial Sub 17 Femenino