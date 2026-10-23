De Santa Laura a Londres: El plan que tendría Vozinha para jugar en Colo Colo y llegar al Balón de Oro

Pese a que se especuló con su ausencia para en el choque con Palestino, un apretado itinerario le permitiría al arquero jugar el partido y posteriormente viajar a Londres.

La nominación de Vozinha al Balón de Oro activó un gran plan para el arquero para Colo Colo, elenco que este domingo 25 de octubre se medirá a Palestino por la fecha 25° de la Liga de Primera.

Pese a que en un momento se especuló con que el caboverdiano no estaría en el duelo para privilegiar su viaje a Londres, sede de la ceremonia, la situación cambió.

En principio, el arquero no iba a estar disponible para el choque con Los Árabes debido a que el lunes 26, solamente un día después del partido, estaría en Europa para el gran evento, pero todo se modificó gracias a una singular estrategia.





Vozinha se presentaría en Colo Colo y acudiría al Balón de Oro

De acuerdo con Radio Cooperativa, el africano sería titular en el crucial duelo del Cacique con el elenco de colonia, lo que no significa que esté ausente del Balón de Oro.

Esto porque la agencia de viajes que trabaja con la Selección de Cabo Verde le agendó un vuelo a Londres a Vozinha, el que se daría el mismo domingo en la noche.

El itinerario sería salir del Estadio Santa Laura y partir rápidamente al aeropuerto de Santiago, tomando un avión rumbo a Inglaterra.

Su llegada sería cerca de las 16:00 horas del lunes en horario europeo, quedando con un pequeño margen para vestirse elegante y acudir a la ceremonia del Balón de Oro.

En dicha instancia, el guardameta del Popular está nominado para el “Trofeo Yashin” con Thibaut Courtois (Bélgica), Joan García (España), Gregor Kobel (Suiza), Yassine Bounou (Marruecos), Édouard Mendy (Senegal), David Raya (España), Matvey Safonov (Rusia) Unai Simón y Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina).