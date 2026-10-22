El ídolo del Cacique intentó conseguir un saludo del caboverdiano para una persona cercana, pero recibió una respuesta negativa.

Sorpresa causó la situación contada por Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo que reveló un desaire de Vozinha tras solicitarle un saludo para una hincha.

El ex futbolista indicó en Radio Cooperativa que intentó sorprender a una aficionada de Los Albos con un mensaje de su refuerzo estrella, pero todo quedó en nada.

“Voy a contar una infidencia. Llamé a Colo Colo, a un amigo dentro del plantel, le pedí un saludo de cumpleaños para una amiga que es fanática de él”, señaló.





Vozinha negó saludo a cercana de Marcelo Barticciotto

En ese punto, el otrora delantero destapó: “Me dijo que él no daba saludos, que no daba. Lo acepté, pero me pareció un poco exagerado”.

Barticciotto aprovechó la instancia para sostener: “Primero él tenía que haber averiguado lo popular que era Colo Colo. Y si ponía en la balanza eso, quizás no venía”.

“Hay algunos que les encanta salir en las noticias, que hablen de él, eso te refuerza el ego, hay otros que lo hacen porque son las reglas del juego, y otros no lo hacen porque les disgusta”, agregó.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 consideró que “si estás en una actividad pública, lamentablemente te debes adaptar y es parte de eso”.