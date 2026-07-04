“Es problema tuyo”: Marcelo Barticciotto respondió con todo ante inesperada interpelación en redes sociales

El entrenador y comentarista deportivo no dejó pasar un comentario que hizo un internauta en X y aseguró que jamás ha denostado a nadie.

Marcelo Barticciotto respondió a través de redes sociales a un internauta que lo acusó de denostar a lo largo de la temporada el trabajo de Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo.

“Te dedicaste casi tres meses a hacerlo mier… y peyorizar su trabajo“, dijo un usuario en la plataforma X. “Hoy ColoColo va primero en el campeonato nacional y en la Copa Chile. Este Colo Colo gana y juega bien“, arremetió.

El entrenador y comentarista deportivo no omitió el comentario y respondió directamente al sujeto, pues se defendió al asegurar que nunca pronunció descalificativos en contra del supuesto afectado.

“¿Hacerlo mierda, yo?”, preguntó. “Lo único que dije es que el equipo podía jugar mejor, y creo que todavía puede hacerlo”, explicó Barticciotto.

Continuó: “De ahí a hacerlo mierda… pero si te llevas por lo que dicen los portales es problema tuyo , jamás de mi boca salió hacerlo mierda“, zanjó.

Hacerlo mierda yo, lo único que dije es que el equipo podía jugar mejor, y creo que todavía puede hacerlo, pero de ahí a hacerlo mierda, pero si te llevas por lo que dicen los portales es problema tuyo, jamás de mi boca salió hacerlo mierda https://t.co/1gr9sqRGcf — Marcelo Barticciotto (@marcelobarti) July 4, 2026

Así se originó el cruce en redes

El cruce partió con un tuit del argentino en el que destacó el Mundial 2026 en curso, pues señaló que, aunque varios de sus colegas aseguraron que sería un “desastre”, reconoció la buena organización, el nivel deportivo y la efervescencia que el torneo ha despertado.

Luego, un internauta contestó señalando que esperaba “las palabras de aquellos que dijeron que sería un desastre”, a lo que el exfutbolista replicó: “¡Es verdad, es fácil hablar, lo difícil es reconocer que te equivocaste, y pocos lo hacen!”, comentario que fue aprovechado por el molesto usuario.