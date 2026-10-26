U de Chile vs. Everton: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Liga de Primera 2026

El compromiso se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua, donde los azules buscarán sumar una nueva victoria tras golear por 6-0 a Ñublense.

Este lunes 26 de octubre, Universidad de Chile enfrentará a Everton por la fecha 25 de la Liga de Primera 2026, compromiso se jugará en el estadio El Teniente de Rancagua.

Los azules buscarán sumar una nueva victoria tras golear por 6-0 a Ñublense y mantenerse como escoltas en la tabla de posiciones.

Los ruleteros, por su parte, intentarán conseguir su segundo triunfo consecutivo luego de imponerse por 3-2 a Deportes La Serena.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U de Chile vs. Everton?

El encuentro entre Universidad de Chile y Everton contará con transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

¿A qué hora juegan U de Chile vs. Everton?