Los Albos no podrán contar con Leandro Hernández, quien terminó con molestias el duelo ante Palestino tras una fuerte infracción.

El empate ante Palestino dejó un nuevo dolor de cabeza para Colo Colo, que ahora deberá enfrentar su próximo desafío sin Leandro Hernández producto de una lesión.

El delantero terminó con molestias el duelo con Los Árabes tras una fuerte infracción de Dilan Zuñiga, la que derivó en la expulsión del defensa tetracolor.

Según consignó Radio ADN, el Chino sufrió un esguince en la zona del peroné del pie izquierdo y se perderá el crucial partid ante Universidad de Concepción.

De hecho, el joven de 21 años se retiró con dolor del Estadio Santa Laura el pasado domingo, mostrando hasta algunas dificultades para caminar.

La baja de Hernández obligará al entrenador Fernando Ortiz a buscar nuevas variantes, donde podría aparecer la opción del argentino Claudio Aquino que no ha sumado minutos desde hace varias semanas.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Concepción?

El partido de Colo Colo ante Universidad de Concepción, válido por la fecha 26° de la Liga de Primera, se jugará el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

El cotejo es crucial para el Cacique debido a que Universidad de Chile se acercó en la tabla de posiciones, quedando a solamente 7 puntos.