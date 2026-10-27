Superó al arquero del Barcelona: Así quedó Vozinha en la lucha por el Trofeo Yashin 2026

El arquero de Colo Colo se impuso a varios jugadores de renombre en la lucha por ser el mejor de la temporada. Unai Simón, portero titular de España, fue el ganador del premio.

Vozinha tuvo este lunes su esperada aparición en el Balón de Oro 2026, donde era uno de los candidatos a mejor arquero de la temporada.

En la lucha por el denominado “Trofeo Yashin”, el guardameta de Colo Colo finalizó en el sexto lugar entre diez postulantes.

El galardón quedó en manos de Unai Simón, jugador del Athletic de Bilbao y portero titular de la Selección de España que obtuvo el Mundial 2026.





Los grandes arqueros a los que superó Vozinha

Pese a no quedarse con el premio, el caboverdiano tuvo una destacada ubicación y se dio el lujo de superar a grandes jugadores de diversas partes del mundo.

De hecho, el africano quedó en una mejor posición que el español Joan García, titular indiscutido en el Barcelona, y el marroquí Yassine Bounou.

A esto se sumó que estuvo a un paso de imponerse a Emiliano “Dibu” Martínez, quien terminó 5° en la lucha por el Trofeo Yashin.

Tras participar en la ceremonia de Londres, junto al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, Vozinha se reintegrará a los entrenamientos de Colo Colo pensando en la recta final de la Liga de Primera.

Clasificación del Trofeo Yashin 2026