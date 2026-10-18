Fue operado de emergencia: Dibu Martínez reaparece tras choque en duelo del Chelsea

“Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, escribió la esposa del portero previo a las declaraciones de Emiliano.

Este sábado el argentino Emiliano Martínez sufrió un preocupante choque mientras el Chelsea se enfrentaba a Everton, en un partido válado por la 7° fecha de la Premiere League.

Debido a esto es que el deportista debió salir en camilla de la cancha y someterse a una cirugía de emergencia debido a una fractura maxilar que se generó producto del golpe.

Ahora el portero reapareció en redes sociales actualizando su estado de salud y tranquilizando a sus miles de seguidores en las redes sociales.





Qué dijo el Dibu Martínez tras salir de operación

Mientras el Dibu era tratado por los médico, su esposa Mandinha compartió en Instagram: “Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”.

Horas más tarde y tras conocerse que tanto la tomografía de cabeza como los exámenes de espalda y cuello del futbolista salieron bien, el argentino posteo una foto desde la clínica.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya“, escribió en Instagram.

Tras este mensaje más de 70 mil personas le dejaron buenos deseos en su recuperación, entre ellos algunos colegas del fútbol, entre ellos, Guido Rodríguez, Morgan Rogers, Moisés Caicedo, Leandro Paredes y Marcos Acuña.