Preocupación por grave choque del Dibu Martínez: Fue atendido durante 10′ y llevado al hospital

El arquero del Chelsea fue retirado en camilla y entre lágrimas tras sufrir un fuerte golpe en su cabeza.

Impacto generó un grave choque que protagonizó Emiliano Martínez en el duelo del Chelsea ante el Everton por la séptima fecha de la Premier League.

Cuando el elenco de Londres ganaba 1-0, el arquero argentino chocó con el defensor Jarrad Branthwaite y recibió un fuerte golpe en su cabeza.

Tras no reaccionar, los médicos ingresaron rápidamente al campo de juego y tras casi 10 minutos de atención y recobrar la conciencia, el arquero fue retirado en camilla y ente lágrimas . En ese momento todo el público en el estadio le brindó un emotivo aplauso.





Xabi Alonso entregó más detalles del Dibu Martínez

Tras el partido y triunfo 2-0 del Chelsea, el entrenador español Xabi Alonso entregó más detalles del accidente sufrido por el guardameta.

“Por lo que sé, salió del estadio consciente y ahora está en el hospital haciéndose estudios de precaución“, partió señalando.

“Eso es lo que sé hasta ahora. Tenemos que esperar. Ojalá no sea demasiado grave, pero en este momento hay que esperar”, afirmó.